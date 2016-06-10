

Fiat Egea Hatchback Birmot'ta satışa sunuldu



Otomotiv parekendecisi Birmot, Tofaş'ın en yeni modeli Fiat Egea Hatchback'ı showroomlarında satışa sundu. 1.4 litre 95 HP benzinli, 1.4 litre T-jet 120HP benzinli, 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 120 Multijet motor seçenekleriyle piyasaya sürülen Fiat Egea Hatchback'ler'in başlangıç fiyatı 53.900 TL olarak belirlendi.







Fiat Egea projesinin ikinci modeli olan Fiat Egea Hatchback, sınıfının ilk ve tek “ileri sürücü destek sistemleri”ne sahip otomobili olarak dikkat çekiyor. Üstün teknolojik donanımlarla üretilen Fiat Egea Hatchback'te ilk kez standart olarak sunulan adaptif hız sabitleme, çarpışma riski uyarısı ve otomatik acil durum fren sistemi gibi yüksek güvenlik paketleri yer alıyor. Otomobil dinamik tasarımı ve segmentindeki en geniş iç hacmiyle de göz dolduruyor. Fiat Egea Hatchback, 5 kişilik geniş yaşam alanı ve segmentinde devrim yaratan arka koltuk diz mesafesi ile sadece sürücüsü için değil, tüm yolcuları için de benzersiz bir konfor ve ferahlık vaat ediyor.







ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMLERİ STANDART







Egea Hatchback, 200 km/s hıza kadar kaza riskini tespit ederek otomatik fren yapan “Çarpışma Önleme Sistemi” ve öndeki araç ile arasındaki mesafeyi koruyan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi” gibi üstün güvenlik teknolojilerini sınıfında ilk kez standart donanımlar olarak sunuyor. Uconnect™ multimedia sisteminin 7 inç boyutundaki HD tablet ekranında sunulan geri görüş kamerasının keskin görüntüsü ile de tüm park manevraları kolay ve güvenle yapılabiliyor. Sahip olduğu 12 lt.lik kabin içi saklama alanı ve kolay erişilebilen kumanda sistemi sayesinde konfor ve kullanışlılık bir arada yaşanıyor.