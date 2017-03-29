

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere Akdeniz'e açılan göçmen botunun battığını bildiriyor.







Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, botta 146 kişinin bulunduğunu faciadan kurtulan bir Gambialı göçmen söyledi.







Gambialı göçmenin İspanyol donanmasına ait bir gemiyle İtalya'nın Libya'ya en yakın noktası olan Lampedusa adasına götürüldüğü belirtildi.







kaynak:milliyet