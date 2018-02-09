YENİ EMOJİLER GELİYOR! TÜRKİYE'YE ÖZEL OLANI DA VAR
Evrensel kod standardını düzenleyen kuruluş Unicode Consortium, yeni bir grup emojinin hazırlığının tamamlandığını duyurdu. Emojilerin içine uzun süredir beklenen nazar boncuğu emojisi de dahil edildi.
Evrensel kod standardını düzenleyen kuruluş Unicode Consortium, yeni bir grup emojinin hazırlığının tamamlandığını ve 2018'in ikinci yarısında, Ağustos veya Eylül ayında telefonlarımıza geleceğini açıkladı.
TÜRKİYE'YE ÖZEL NAZAR BONCUĞU ÖZELLİĞİ DE GELDİ
Yeni emojiler içinde kızıl, kıvırcık, beyaz saçlı emojiler, kel ve farklı ten renklerine sahip emojiler, kadın süper kahraman, korsan bayrağı, ıstakoz ve sivrisinek gibi yeni hayvanlar, farklı duyguları temsil eden yüz ifadeleri ve yeni yiyecekler yer alıyor.
157 emoji arasında Türkiye'nin özel olarak talep ettiği nazar boncuğu da bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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