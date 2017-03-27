

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında bolca kullanılan emojiler, yeni koleksiyon ile genişliyor. Unicode'un hazırladığı yeni emoji koleksiyonu yolda.



Sosyal medya kullanımının inanılmaz boyutlara çıkmasıyla, insanlar her şeyini burada paylaşmaya başladı. Sevinç, hüzün, kızgınlık ve aşk gibi duyguları yansıtabilen emojiler, konuşmaların ve mesajların adeta tamamlayıcısı haline geldi. Bu emojileri kullanmayı çok seviyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Yeni emoji koleksiyonu yolda.



Unicode, yeni emojiler üzerinde çalışıyor. Haziran 2017‘de çıkması planlanan emojiler neredeyse hazır hale geldi. Tüm uygulama, site ve telefonlardaki emojilerin yer aldığı site Emojipedia, bu güncellemeyi duyurdu. Siteden, 69yeni emojinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.



69yeni emoji arasında ufo, dinozor, elf, vampir, zombi, büyücü, cinve denizkızıgibi fantastik karakterler yer alıyor. Ülke bayrakları, yiyecek / içecek, hayvanlar, yoga gibi öğeler de eklenmiş. Açıkçası uygulamalarda kategori halinde gruplanan o kadar çok emoji varken, gelen yeni emoji koleksiyonu ile hepten genişleyen bu listedeki tüm emojileri kim, ne kadar kullanır bilinmez. Ancak alternatif iyidir diyenlerin hoşuna gidecek gibi görünüyor.



Emojiler uygulamadan uygulamaya değişen farklı görünümlere sahip oluyor. Paylaşılan görsel Apple emoji renderi alınarak hazırlanmış. Bu emojiler, Apple emoji karakterlerini kullanan WhatsApp'tave Apple'ınuygulaması iMessage'daböyle görünecek. Ancak henüz çalışma halinde oldukları için son halleri diyemeyiz. Yayınlanana kadar değişiklik gösterebilirler.Yeni emoji koleksiyonu, Haziran 2017‘de yayınlanacak.



Twitter iddiaları ortalığı karıştırdı!