11.5 milyon emeklinin büyük bölümü promosyonu cebine koyarken, bu imkandan önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Emekli maaşı bağlanan, bankasını seçip parasını alacak



Emekliler promosyonda mutlu sona ulaştı. Memurlar gibi emekliler de maaşlarının yattığı bankalardan promosyon alma hakkına kavuştu.



11.5 milyon emekliye promosyon ödemesinin Mart-Nisan- Mayıs'ta yapılması kurala bağlandı, işlemlerin kolaylaştırılması sayesinde büyük bölümü 1 ayda parasını cebine koydu. Ancak promosyondan sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.











kaynak:ahaber