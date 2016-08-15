Bu yıl emekli olacaklar yaşadı. Önce Ocak'taki yüzde 3.86 zam verilecek. Buna 100 lira ilave edilecek. Ardından Temmuz ayında oluşan yüzde 3.63'lük enflasyon da maaşa eklenecek. Bu emekliler Ocak'ta da ayrıca zam alacak.



Emeklilerin maaşı Temmuz'da değişti. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 3.63'lük Temmuz zammının yansıtıldığı maaşlar, aylık ödeme günlerine göre veriliyor. Memur emeklileri ise maaşlarını Temmuz'un 1'i ile 5'i arasında yüzde 5'lik zam yansıtılmadan almıştı, ayın 22'sinde de farklar ödendi. Geçen aydan itibaren yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon ise emeklilerin Ocak'taki zammını gösterecek. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa ek olarak fark alıp alamayacağını gösterecek.