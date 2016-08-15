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yeni emekli olanlar yaşadı! 335 tl zam verilecek...

YENİ EMEKLİ OLANLAR YAŞADI! 335 TL ZAM VERİLECEK...

Bu yıl emekli olacaklar yaşadı. Önce Ocak'taki yüzde 3.86 zam verilecek. Buna 100 lira ilave edilecek. Ardından Temmuz ayında oluşan yüzde 3.63'lük enflasyon da maaşa eklenecek. Bu emekliler Ocak'ta da ayrıca zam alacak.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 16:27
Puan Ver : Yeni Emekli Olanlar Yaşadı! 335 Tl Zam Verilecek...(0/10)


Emeklilerin maaşı Temmuz'da değişti. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 3.63'lük Temmuz zammının yansıtıldığı maaşlar, aylık ödeme günlerine göre veriliyor. Memur emeklileri ise maaşlarını Temmuz'un 1'i ile 5'i arasında yüzde 5'lik zam yansıtılmadan almıştı, ayın 22'sinde de farklar ödendi. Geçen aydan itibaren yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon ise emeklilerin Ocak'taki zammını gösterecek. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa ek olarak fark alıp alamayacağını gösterecek.








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