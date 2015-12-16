

Geçtiğimiz aylarda “dieselgate” skandalıyla gündeme gelen Volkswagen markası, yeni elektrikli aracının ilk görselini yayınladı. CES 2016'da görücüye çıkacak olan Volkswagen elektrikli aracının detayları haberimizde.



Otomobil endüstrisinin tarihindeki en büyük skandala imza atan Volkswagen markası, emisyon değerlerinde hile yaptığı gerekçesiyle ciddi cezalara çarptırıldı. Marka, 2016 yılında belirli araçları servislere geri çağırarak bazı değişiklikler yapacak. Şimdi ise popüler firma, elektrikli aracı ile gündemde.



Volkswagen geçtiğimiz günlerde yeni bir görsel yayınladı. Bu görselde firmanın yeni bir aracı yer alıyor. İlgili araç Microbus adıyla anılıyor ve elektrikli olduğu söyleniyor. Söz konusu araç, yenilenmiş modern bir ön tasarıma sahip. Aracın farları ve ön ızgara tasarımı, mevcut Volkswagen modellerinden daha yenilikçi duruyor. Basında Volkswagen Microbus olarak anılan aracın önümüzdeki ay duyurulacağı bilgisi yer alıyor.



Önümüzdeki ay yani Ocak 2016'nın ilk haftasında ABD'de düzenlenecek olan CES 2016 fuarında Volkswagen Microbus'un resmi olarak duyurulması bekleniyor. Araç, firmanın elektrikli otomobiller konusunda öncü olabilir. Diğer firmaların aksine Volkswagen şimdiye kadar elektrikli otomobil konusunda sektörü geriden takip ediyordu. Ancak bu hamle ile yeni bir atak yapılabilir. Özellikle de emisyon skandallarıyla gündeme gelen firma bu araç ile elektriğe kesin dönüş yapan ilk firma bile olabilir.



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