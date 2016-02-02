

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yeni elektrik tarifesini, iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya taşıdı. EMO, yeni tarifede maliyet içeriklerinin gizlenmesiyle tarifelerin kullanıcılar tarafından denetlenemez hale getirildiğini savundu. EPDK'nın kararının şeffaflık ilkesi ve tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata aykırı olduğunu belirtti.







Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), ‘maliyet kalemlerinin gizlendiği' gerekçesiyle yeni elektrik faturalarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı. Zaman Gazetesi 2 Ocak'ta faturalarda kayıp-kaçak bedellerinin gizleneceğini gündeme getirmişti. Konuyla ilgili harekete geçen EMO, yeni elektrik tarifesini, iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya taşıdı. Elektrikteki maliyet kalemlerinin karartılmasının şeffaflık ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.







Elektrik Mühendisleri Odası'nın Danıştay'a yaptığı başvuruda, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan tarifeye ilişkin EPDK'nın kararının, Elektrik Piyasası Yasası'nın şeffaflık ilkesi ve ikincil mevzuattaki düzenlemeler ile tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi. EMO, 27 Ocak 2016 tarihinde açtığı davada; yeni tarifede maliyet içeriklerinin gizlenmesiyle tarifelerin kullanıcılar tarafından denetlenemez hale getirildiğini savundu.







EMO yaptığı açıklamada daha önce 1 kilovatsaatlik enerji için, ‘Kayıp-kaçak bedeli', ‘Dağıtım bedeli', ‘Perakende satış hizmet bedeli', ‘İletim bedeli' ile ‘Perakende tek zamanlı enerji bedeli'nin kaç kuruş olduğunun ayrı ayrı belirtildiği; sayaç okuma bedelinin de maktu bir bedel olarak tanımlandığının altını çizdi.