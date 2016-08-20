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yeni e-kitap okuyucu kobo aura one duyuruldu!

YENİ E-KİTAP OKUYUCU KOBO AURA ONE DUYURULDU!

E-kitap okuyucu kullananlar için güzel bir haberimiz var. Kobo markası Aura One isimli yeni okuyucusunu duyurdu. Dikkat çeken ürünün detayları sizlerle.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:26
Puan Ver : Yeni E-Kitap Okuyucu Kobo Aura One Duyuruldu!(0/10)


E-kitap okuyucu kullananlar için güzel bir haberimiz var. Kobo markası Aura One isimli yeni okuyucusunu duyurdu. Dikkat çeken ürünün detayları sizlerle.



 



Ülkemizde de satılan Kobo marka e-kitap okuyuculara bir yenisi daha eklendi. Üst seviye bir e-kitap okuyucu olarak duyurulan Aura One modelinin ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Ürün, rakiplerinden kolaylıkla sıyrılacak özelliklere sahip.



Kobo Aura One özellikleri



Öncelikle yeni e-kitap okuyucunun uygun fiyatlı bir alternatif olmadığını söyleyelim ve fiyatından bahsedelim. 229 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulan ürün, güncel döviz kuru ve veriler eklenince 1000 TL bandına oldukça yaklaşacaktır. 6 Eylül tarihinde satışa çıkacak olan cihaz, önümüzdeki aylarda ülkemizde bekleniyor.



IPX8 sertifikasıyla gelen ürün 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Kobo Aura One, 7.8 inç büyüklükte bir ekranla geliyor. Ekranın keskinlik değeri 300 PPI seviyesinde. Bu bir e-kitap okuyucu için son derece tatminkar seviyede.



Özellikle az ışıklı ortamlarda kitap okumayı sevenler için ise güzel bir detay düşünülmüş. Tıpkı Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu “Night Shift” isimli özellik gibi günün farklı saatlerinde cihaz, kendi ekranının renk sıcaklığını otomatik olarak değiştirebiliyor. Renk sıcaklığını otomatik olmadan el ile de değiştirmek mümkün.



1 GHz işlemci, 512 MB RAM, 6.9 mm kalınlık, 230 gram ağırlık ile büyük ekran, hafiflik ve yüksek çözünürlük arayan kitap kurtları için adeta rakipsiz bir ürün olduğu söylenebilir.



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