

Yeni hükümet kurulduktan sonra PKK'yla mücadelede bir dizi yeni önlemler alınacak. IŞİD'e yönelik havadan etkili, ağır geniş kapsamlı bombardımanın yapılmasının planlandığı strateji, KCK'ya yönelik yeni operasyonlar da öngörüyor. İşte hükümet kurulduktan sonra atılacak adımlar şunlar:







SİLVAN'DA 40-50 PKK'LI İDDİASI...







Habertürk'ün haberine göre, güvenlik kaynakları terör örgütünün Yüksekova ve Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde uğradığı başarısızlığın Silvan'da olmasını istemediğini, son 1 ay içinde 40-50 kadar eğitimli PKK'lının dağdan özel olarak Silvan'a geldiğini ifade ediyor.







Terör örgütünün Silvan'da 2500 YDG-H'li genci silahlandırdığı, ancak bunların çok büyük bir bölümünün ailelerinin silahları attığı, çatışma ortamından kaçan bu ailelerin Silvan'ı terk ettiği iddia ediliyor. Yüksekova'da da benzer bir durum yaşandığı kaydediliyor.







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aslında şehir merkezleri dışında önlem alıyor. İç güvenlik harekâtında Jandarma timleri görev yapıyor. TSK unsurları, tanklarla, zırhlılarla şehirlerin sınırlarını koruyor. Sokağa çıkma yasağı bitince normalleşme adımları atılacak, aşamalı olarak askerin yüzde 90'ı çekilecek, yüzde 10'u kalacak.







İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi büyük oranda temizlendi. Şimdi operasyonlar Şırnak'ta, Hakkâri'de devam ediyor. Türkiye'nin Kandili olarak tanımlanan Oramar Tepe, İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi'nin PKK tarafından lojistik üs olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Burası, sınır ötesinden gelen 30-40 kişilik terörist grupların mağaralara gizledikleri silahları alarak eylem yaptıkları, sonrasında silahları tekrar saklayarak kolayca sınır dışına kaçtıkları bir bölgeydi. TSK, şimdi bölgede göz açtırmıyor. Havadan keşif uçuşları yapılıyor, en ufak hareketlilikte terör örgütü üyeleri bombalanıyor.







YDG-H, milis gücü gibi yapılanmalara silahlı olmasa da ağır yaptırımlar getirilmesi, yasaların etkin uygulanması söz konusu. Bu tür faaliyette bulunanlar tutuklanacak. Milli Güvenlik siyaset Belgesi'nde ‘Her türlü paralel devlet yapılanması' tehdit olarak sayılmıştı. Dolayısıyla KCK başta olmak üzere bu tür yapılanmalara asla müsamaha gösterilmeyecek. Diyarbakır'da 2-3 bin kadar YDG-H'li olduğu, bunların istedikleri zaman bir araya geldikleri belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte KCK operasyonlarının artarak devam edeceği ifade ediliyor.







MİT'e devredilen GES Komutanlığı, Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na dönüştürüldü. TSK, jandarma, MİT ve emniyetin çok etkili istihbarat paylaşımında bulunduğu vurgulanıyor. Ayrıca siber güvenlik çalışmalarına da hız verildi.