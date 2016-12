Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklik ile bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satılamayacak.



Kasaplar, Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satamayacak, bu ürünleri müşterinin yanında hazırlamaları zorunlu olacak. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 13 Şubat 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve 1 Temmuz 2015'e kadar kasaplara süre tanındığını söyledi.