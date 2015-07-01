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yeni dönem başladı! markasız ürün satılmayacak

YENİ DÖNEM BAŞLADI! MARKASIZ ÜRÜN SATILMAYACAK

Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklik ile bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satılamayacak.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 17:40
Puan Ver : Yeni Dönem Başladı! Markasız Ürün Satılmayacak(10/10)8


Kasaplar, Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda bugünden itibaren hazır şekilde, markasız "kasap sucuk, köfte ve kıyma" satamayacak, bu ürünleri müşterinin yanında hazırlamaları zorunlu olacak. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 13 Şubat 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve 1 Temmuz 2015'e kadar kasaplara süre tanındığını söyledi.








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