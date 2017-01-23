Lavrov,Trump ile Putin'in pek çok dış politika konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pek çok dış politika hedefleri üzerinde aynı görüşte olduklarını söyledi. Lavrov bu açıklamayı konuk Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.







kaynak:sabah