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yeni dönem 1 ocak'ta başlıyor

YENİ DÖNEM 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

40 meslek grubunda çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor. Belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezası uygulanacak. Sınav ve belgelendirme masrafları ise devlet tarafından karşılanacak.

Tarih : 23 Aralık 2016, 13:23
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Hükümet hem iş gücü piyasasında arz-talep uyumunu artıracak hem de iş kazalarının önüne geçecek önemli adım attı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ile birçok meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.



 



kaynak:yenişafak








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