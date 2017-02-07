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yeni doğum yapan gülşen'den şok frikikler!

YENİ DOĞUM YAPAN GÜLŞEN'DEN ŞOK FRİKİKLER!

Şarkıcı Gülşen, yaklaşık 1 ay kadar önce doğum yaptı, sahnelerden uzak kalamadı. Buzlar kraliçesi kostümüyle Uludağ'da sahne alan Gülşen fit vücuduyla şaşırttı.

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:25
Puan Ver : Yeni Doğum Yapan Gülşen'den Şok Frikikler!(8/10)5


Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Selfy whitefest kapsamında, doğum yapması nedeni ile sahnelere geçici bir süreliğine veda eden Gülşen buzlar kraliçesi kostümüyle Uludağ'da sahne aldı. Hamilelik onun vücudunu bozamadı.

 

GÜLŞEN'İN KOSTÜMÜ KONSERİ YIKTI GEÇTİ

 

Anne olduğu için yaklaşık 2 ay sahnelerden uzak kalan Gülşen sahneye 'bangır bangır' şarkısı ile çıktı. Dinleyicileri yerinde oturmayan şarkıcı Gülşen kostümü ve dans şovları ile dinleyicilerini adeta büyüledi. Gülşen uzun bir aradan sonra sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Gülşen " Her yıl buradayım bu festival çok güzel ve önemli bütün gençler burada çok harika bir ambiyans oluyor " dedi.



 



kaynak:gazetevatan








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