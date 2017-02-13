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yeni doğum yapan annelere müjde!

YENİ DOĞUM YAPAN ANNELERE MÜJDE!

Sağlık Bakanı Akdağ, yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de yer alabileceği bölümlerin olacağını belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoğanın, annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı" dedi.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:21
Puan Ver : Yeni Doğum Yapan Annelere Müjde!(8/10)8


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan, yenidoğan yoğun bakımlarında anne ve bebeğin bir arada olacağı bölümleri yeni yapılacak hastanelerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Annenin bebeğinden hiçbir şartta uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Anneyi yeni doğandan niye uzak tutuyoruz? Bugün Avrupa ve Amerika'da her yerde anne ve bebek bir arada tutuluyor. Her yenidoğanın annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı. Bu durumda bebekle anne de yakınlaşmış olur." ifadesini kullandı. Mevcut hastanelerde bunun için yer olmadığına dikkati çeken Akdağ, yeni yapılacak hastanelerde yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de kalabileceği özel bölümlerin yapılmasını planladıklarını dile getirdi.



"YENİDOĞANDA ANNELERE ÖZEL CAMEKANLI BÖLÜM"



Akdağ, yenidoğan yoğun bakım servislerinin içeriye kısıtlı olarak girilip çıkılan yerler olduğunu aktararak, "Uluslararası standartlar tutturulduğu zaman, 'burası iyi bir yenidoğan yoğun bakım merkezi' diyoruz. Onların içinde tedavi gördükleri kuvözler küçükse de alanı büyük tutup camlı bölmelerle ayırmak şartıyla annelere de orada bir yer verebiliriz. 24 saat kalamayabilir ama günün belli bir saatini orada geçirebilir. Ben bunda bir mahsur görmüyorum. Eski gelenekle gelen bir alışkanlık var. Ben bunun yeni hastanelerde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Akdağ, şehir hastanelerinde erişkin ve bebek yoğun bakımlarında her hastaya ayrı bir camekanlı bölüm yapıldığına işaret ederek, "Hemşirenin ya da doktorun sürekli gözetleyebileceği alanlar onlar ama ailenin bir üyesinin de zamanının bir bölümünü hastasının yanında geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Yeni hastane projelerinde, yenidoğanlar için bunu çok fazla oluşturmamışız ama bundan sonrakilerde yenidoğanlar için bunu düşünüyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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