YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇANTAYA KOYUP POSTA İLE YETİMHANEYE GÖNDERDİ!
Çin'de ismi açıklanmayan genç bir anne, yeni doğan kız bebeğini plastik bir çantanın içine koyarak posta yolu ile yetimhaneye yolladı. Vicdansız anne tutuklandı.
Çin'de "Bu nasıl anne" dedirten bir olay yaşandı. Bir anne, bebeğini postayla yetimhaneye göndererek büyük bir vicdansızlığa imza attı.
ÇANTADAN AĞLAMA SESİ GELİNCE POSTACI ŞOK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Çin'in Fuzhou Jin bölgesinde içinde küçük bebeğin bulunduğu çantayı yetimhaneye götüren posta görevlisi çanta içinden ağlama sesi geldiğini duyunca çantayı açtı ve hava sıcaklığının 37 dereceye yükseldiği bölgede küçük kızı çantanın içinde terden sırılsıklam olmuş bir vaziyette buldu.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Postacı ile etraftakiler ağlayan çocuğa ambulans gelene kadar bakıp su ve mama verdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
VİCDANSIZ ANNE TUTUKLANDI
Bebeğin 24 yaşındaki annesine ulaşıldı. Gözaltına alınan anne sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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