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Yeni doğan bebeğin karnından ikizi çıktı!

YENİ DOĞAN BEBEĞİN KARNINDAN İKİZİ ÇIKTI!

Tıp tarihinde ender görülen olay Hindistan'da yaşandı. Dünyaya gelen bebeğin karnında, ikizini taşıyarak doğduğu fark edildi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : Yeni Doğan Bebeğin Karnından İkizi Çıktı!(6/10)2

Hindistan'ın Mumbra kentinde doğumdan sonra rutin kontrol sırasında, 19 yaşındaki bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin karnında, ikizini taşıdığı fark edildi. Ameliyatla çıkarılan ikizin, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BEBEĞİN KARNINDA KOL VE BEYİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Doktorlar doğumun ardından yaptıkları kontroller sırasında bebeğin karında, kol ve beyin olduğunu gördü.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE KARDEŞİNİN KARNINDAN ÇIKARTILDI

Başarılı geçen ameliyat sonrası ikiz, sağlıklı bir şekilde kardeşinin karnından çıkartıldı.

FETÜS İÇİNDE FETÜS

Tıpta bu vakaya "Fetüs içinde fetüs" deniyor. Nadir görülen bu durumlarda, bebeğin içinde paraziter bir cenin büyüyor.

BUNA BENZER 200 VAKA VAR

Doktorlar dünyada daha önce buna benzer 200 vakanın görüldüğünü, bu durumun yetişkin insanlarda da olabileceğini ve uzun yıllar sonra fark edilebileceğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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