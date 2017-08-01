YENİ DOĞAN BEBEĞİN KARNINDAN İKİZİ ÇIKTI!
Tıp tarihinde ender görülen olay Hindistan'da yaşandı. Dünyaya gelen bebeğin karnında, ikizini taşıyarak doğduğu fark edildi.
Hindistan'ın Mumbra kentinde doğumdan sonra rutin kontrol sırasında, 19 yaşındaki bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin karnında, ikizini taşıdığı fark edildi. Ameliyatla çıkarılan ikizin, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
BEBEĞİN KARNINDA KOL VE BEYİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Doktorlar doğumun ardından yaptıkları kontroller sırasında bebeğin karında, kol ve beyin olduğunu gördü.
SAĞLIKLI ŞEKİLDE KARDEŞİNİN KARNINDAN ÇIKARTILDI
Başarılı geçen ameliyat sonrası ikiz, sağlıklı bir şekilde kardeşinin karnından çıkartıldı.
FETÜS İÇİNDE FETÜS
Tıpta bu vakaya "Fetüs içinde fetüs" deniyor. Nadir görülen bu durumlarda, bebeğin içinde paraziter bir cenin büyüyor.
BUNA BENZER 200 VAKA VAR
Doktorlar dünyada daha önce buna benzer 200 vakanın görüldüğünü, bu durumun yetişkin insanlarda da olabileceğini ve uzun yıllar sonra fark edilebileceğini söylüyor.
Kaynak: haberinburada
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