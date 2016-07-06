O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni diablo oyunu mu geliyor?

YENİ DİABLO OYUNU MU GELİYOR?

Video oyun dünyasının en çok ilgi gören oyun serilerinden olan Diablo'nun yapımcısı Blizzard'daki ilginç hareketlilik Diablo fanlarının dikkatinden kaçmadı.

Tarih : 06 Temmuz 2016, 11:24
Puan Ver : Yeni Diablo Oyunu Mu Geliyor?(10/10)8


Serinin üç yıl önce yayınlanan üçüncü oyunun ardından artık dördüncü oyunu beklemeye başlayan Diablo fanları, Blizzard'ın web sayfasındaki iş ilanları arasındaki yapımcı ilanında “Diablo serisini yönetecek ve geleceğe taşıyacak” ifadelerini görünce heyecanlandılar. Bu sırada, Diablo 3'ün yönetmeninin ve baş tasarımcısının da Blizzard'dan ayrılması, yeni Diablo oyunun hazırlıklarının başlaması ve şirket içinde tartışmaların alevlenmesi şeklinde yorumlandı.



Blizzard'ın Diablo için aradığı yeni yönetmen, şirketin Kaliforniya Irvine'deki merkezinde görev yapacak. Yeni yönetmende aranan nitelikler içinde “güçlü iletişim yetenekleri, yaratıcı yönetimde kanıtlanmış deneyimler, sistem tasarımı konusunda güçlü altyapı ve AAA oyunların üretim sürecinde daha önce çalışmış olma,” koşulları da yer alıyor.



Bu ilan, video oyun endüstrisi içinde, yeni Diablo oyununa hazırlık olarak yorumlandı. Ancak yine de Diablo oyunları yapımı uzun zaman alan oyun serilerinden biri. Blizzard'ın oyuna bugün başlaması halinde bile piyasaya çıkmasının en az 3 sene alabileceği tahmin ediliyor. Yani, serinin dördüncü oyununa heyecanlanmak için henüz erken. Fakat, önceki oyunlardan alıştığımız şekilde, yeni Diablo oyunu hakkında Blizzard'ın hazırladığı senaryolu CGI videoların bir-iki sene içinde internette görünmesi sürpriz olmayacak.








Etiketler: Yeni  Diablo  Oyunu  Mu  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER