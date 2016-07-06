Video oyun dünyasının en çok ilgi gören oyun serilerinden olan Diablo'nun yapımcısı Blizzard'daki ilginç hareketlilik Diablo fanlarının dikkatinden kaçmadı.



Serinin üç yıl önce yayınlanan üçüncü oyunun ardından artık dördüncü oyunu beklemeye başlayan Diablo fanları, Blizzard'ın web sayfasındaki iş ilanları arasındaki yapımcı ilanında “Diablo serisini yönetecek ve geleceğe taşıyacak” ifadelerini görünce heyecanlandılar. Bu sırada, Diablo 3'ün yönetmeninin ve baş tasarımcısının da Blizzard'dan ayrılması, yeni Diablo oyunun hazırlıklarının başlaması ve şirket içinde tartışmaların alevlenmesi şeklinde yorumlandı.



Blizzard'ın Diablo için aradığı yeni yönetmen, şirketin Kaliforniya Irvine'deki merkezinde görev yapacak. Yeni yönetmende aranan nitelikler içinde “güçlü iletişim yetenekleri, yaratıcı yönetimde kanıtlanmış deneyimler, sistem tasarımı konusunda güçlü altyapı ve AAA oyunların üretim sürecinde daha önce çalışmış olma,” koşulları da yer alıyor.



Bu ilan, video oyun endüstrisi içinde, yeni Diablo oyununa hazırlık olarak yorumlandı. Ancak yine de Diablo oyunları yapımı uzun zaman alan oyun serilerinden biri. Blizzard'ın oyuna bugün başlaması halinde bile piyasaya çıkmasının en az 3 sene alabileceği tahmin ediliyor. Yani, serinin dördüncü oyununa heyecanlanmak için henüz erken. Fakat, önceki oyunlardan alıştığımız şekilde, yeni Diablo oyunu hakkında Blizzard'ın hazırladığı senaryolu CGI videoların bir-iki sene içinde internette görünmesi sürpriz olmayacak.