

Ramazan Çetin, sesler üzerine üst kattan inen babası 60 yaşındaki Ahmet Çetin'i sopayla döverek öldürdü, annesi ve ablasını ise yaraladı.







Olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan Çetin, İstanbul'da tanıştığı Senem Çetin ile pazar günü köyde yapılan düğünle evlendi. Düğün gecesi Bartın'da bir otelde kalan çift, dün köye döndü.







Alt katta eşiyle birlikte kalan Ramazan Çetin, gece bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı. Ramazan Çetin, iddiaya göre eşini yatak odasına kilitleyip çıplak halde odadan çıkarak sopa ile evdeki eşyayı dağıttı. Ramazan Çetin'in babası Ahmet, annesi 60 yaşındaki Adile ve ablası 37 yaşındaki Tümray Çetin, sesler üzerine üst kattan alt kata indi. Ramazan Çetin, annesi, babası ve ablasına da sopayla saldırdı. Ramazan Çetin, evdeki eşyayı da kırıp dışarıya attı.







Çetin Ailesi'nin komşuları, sesler üzerine gelip Ramazan Çetin'e müdahale ederken Jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralanan baba, anne ve ablayı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emekli maden işçisi Ahmet Çetin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eşi ve kızının sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.







Elleri ve ayakları bağlanarak ambulansla aynı hastaneye götürülen Ramazan Çetin ise hastanedeki mahkum koğuşunda kontrol altına alındı.







Köy Muhtarı Ersin Değer, Ramazan'ın daha önce İstanbul'da tedavi olduğunu söyleyerek, "Pazar günü düğününü yaptık. Hiçbir şey yoktu. Dün gece bağırışmalar olunc olay yerine gittik. Babasını, annesi ve ablasına sopa ile dövmüş. Eşini de odaya kitlemiş, eşine bir şey yapmamış. Ramazan çok sakin bir insandı. Biz de ne olduğunu anlayamadık" dedi.







Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.