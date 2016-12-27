YENİ CUMHURBAŞKANI AB BAYRAĞINI İNDİRTTİ
Moldova'ya yeni Cumhurbaşkanı Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki AB bayrağı indirildi. Liberal Partili milletvekillerinin bayrağı yeniden yerine asma girişimi sonuçsuz kaldı.
Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği (AB) bayrağı indirildi.
Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde Moldova bayrağı ile asılı bulunan AB bayrağı kaldırıldı.
Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.
kaynak:yenişafak
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