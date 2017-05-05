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yeni cepheden ilk fotoğraf geldi!

YENİ CEPHEDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ!

Musul'un kuzeybatısında açılan cephede onlarca tank ve zırhlı araç ilerliyor, Reuters haber ajansı ikinci günde IŞİD hatlarında gedik açıldığını bildiriyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:16
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Musul'un kuzeybatısında açılan cephede onlarca tank ve zırhlı araç ilerliyor, Reuters haber ajansı ikinci günde IŞİD hatlarında gedik açıldığını bildiriyor. İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerde, terör örgütünün sokakları araçlarla kapattığı ve tankların geçişini engelleyecek bariyerler ördüğü yer alıyor. Ordu komutanları, bomba yüklü araçlarla mevzilerini savunmaya çalışan en az 30 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



Üstündeki köprülerin yok edildiği Dicle Nehri'ni geçmek isteyen siviller, sallara binerek çatışmalardan kaçmayı deniyor.



 



kaynak:milliyet








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