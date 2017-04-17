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yeni call of duty oyunu ne zaman çıkacak?

YENİ CALL OF DUTY OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sızdırılan bir posterde Yeni Call of Duty oyunu için çıkış tarihi görülüyor. Bu poster doğruysa yeni Call of Duty oyunu ne zaman çıkacak?

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:02
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Sızdırılan bir posterde Yeni Call of Duty oyunu için çıkış tarihi görülüyor. Bu poster doğruysa yeni Call of Duty oyunu ne zaman çıkacak?



Birkaç hafta önce biryeni Call of Duty oyunuiçin bir poster sızdırılmıştı. Bu postere göre yeni COD yapımı, özlerine dönüyor ve İkinci Dünya Savaşını konu alıyordu. Bu gelişme ile oyunun ne zaman yayınlanacağı sorulmaya başlanmıştı. Çıkan en son sızıntı postere göre yeni Call of Duty oyunu, 3 Kasım‘da çıkacak.



Sizin de fotoğrafını gördüğünüz posterin sahte olma ihtimali var. Serinin son oyunu Call of Duty: Infinite Warfare,geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkışını yapmıştı. Dolayısıyla Activision'unarayı açmamak adına yeni oyunu için yine Kasım ayını seçebileceği ve arayı açmayacağı düşünülüyor.



Posterin çıkış tarihi dışında açığa çıkardığı bir diğer büyük faktör ise oyununİkinci Dünya Savaşındageçecek olması. Bu posterin doğru çıkması durumunda oyuncuların, COD serisine olan sevgisi de geri gelecektir. Zira son oyunuInfinite Warfare'nintanıtım videosu, mecazi değil gerçek anlamda ‘tıklanma rekorları kırmıştı.' Ancak bu tıklanma, videoyu beğenmeme tıklamasıydı.



Zaman ile yeni Call of Duty oyunu ile ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaşacağımızı umut ediyoruz. Ancak dediğimiz gibi poster doğruysa yeni oyunu 7ay sonra görebileceğiz.



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