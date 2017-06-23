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yeni bölümleri ile kanal d ekranlarında yerini alacak

YENİ BÖLÜMLERİ İLE KANAL D EKRANLARINDA YERİNİ ALACAK

Kanal D'nin bu yaz ekrana taşıyacağı Çocuklar Duymasın oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça dikkat çekecek.

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:17
Puan Ver : Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak(8/10)7


Kanal D'nin bu yaz ekrana taşıyacağı Çocuklar Duymasın oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça dikkat çekecek. Geçtiğimiz yıllarda ekran gelen fenomen dizide Orçun ve Merve karakterine hayat veren ikilinin bu kez TEOG maceraları ekrana yansıtılacak. Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından Havuç rolü ile dizide yer alan Furkan Kızılay'ın kadroya katılıp katılmayacağı ise şimdilik merak konusu…

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Çocuklar Duymasın adlı başarılı yapımı yeniden takipçileri ile buluşturacak olan Kanal D ilk tanıtım videosunu yayınladı. Haluk ve Meltem arasında devam eden atışmaların izleyiciyi kahkahaya boğması beklenirken Orçun ve Merve'nin hikâyesi bu kez TEOG'da yaşadıkları zorlu süreçleri de işleyecek. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerinde oynayacağı Çocuklar Duymasın'ın yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.



YENİ SEZONDA NELER OLACAK?



Dominant Teyze Gönül'ün oğlu Beton Orçun ile Zero Tuna'nın kızı Merve, yıllar geçmesi ile büyümüş, TEOG sınavına hazırlanan iki yetişkin olmuştur. Yaş aldıkça sorunları da artan Orçun ve Merve'nin internet dünyasında yaşadıkları, iki üvey kardeş arasındaki sorunlar hem güldürecek hem düşündürecek.



 



kaynak:cnntürk








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