YENİ BÖLÜMDE HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULACAK! İŞTE ÇUKUR'UN FRAGMANI
Çukur'un son bölümünde İdris Koçovalı, oğlunun Vartolu olduğunu öğrenmişti. Yeni bölümde, baba oğul ilk kez karşı karşıya geliyor. Gözyaşları sel olacak.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde baba oğlun karşılaşması herkesi ağlatacak.
YENİ BÖLÜM HERKESİ AĞLATACAK
Kaybettiği oğlunun Vartolu olduğunu öğrenince şoka giren İdris Baba yeni bölümde herkesi ağlatacak. Baba-oğlun ilk karşılaşması yeni bölümde izleyici ile buluşacak.
Kaynak: haberinburada
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