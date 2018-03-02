Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

Yeni bölümde herkes gözyaşlarına boğulacak! İşte Çukur'un fragmanı

YENİ BÖLÜMDE HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULACAK! İŞTE ÇUKUR'UN FRAGMANI

Çukur'un son bölümünde İdris Koçovalı, oğlunun Vartolu olduğunu öğrenmişti. Yeni bölümde, baba oğul ilk kez karşı karşıya geliyor. Gözyaşları sel olacak.

Tarih : 02 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Yeni Bölümde Herkes Gözyaşlarına Boğulacak! İşte Çukur'un Fragmanı(9/10)5

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde baba oğlun karşılaşması herkesi ağlatacak.

YENİ BÖLÜM HERKESİ AĞLATACAK

Kaybettiği oğlunun Vartolu olduğunu öğrenince şoka giren İdris Baba yeni bölümde herkesi ağlatacak. Baba-oğlun ilk karşılaşması yeni bölümde izleyici ile buluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Bölümde  Herkes  Gözyaşlarına  Boğulacak  İşte  Çukur  Un  Fragmanı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER