

Yakın zamanda akıllı cihaz ve pek çok bilgisayar ile uyum içerisinde çalışacak Bluetooth 5, teknik özellikleri ile göz kamaştırıyor.



2016 yılı sona ermeden, Bluetooth arayüzü, yeni sürümüyle karşımıza çıkacak. Kablosuz ağ arayüzü, verileri çok daha geniş mesafelere, çok daha hızlı biçimde aktarabilecek.



Bluetooth 5, Bluetooth 4.2'ye göre teorik olarak ezici özelliklere sahip. BT 5, teorikte 400 metrelik mesafe kapasitesi sunuyor. Fiili durumlarda ise, sağlıklı veri aktarımı 150 ile 200 metre arasında gerçekleşecek. Yani bir BT 5 destekli cihaz, 400 metre uzaktaki bir cihazı saptayabilir iken, veri transferi gerçeklemesi için biraz daha yakın mesafelere ihtiyaç duyulacak.



BT 5, öncü kablosuz arayüzüne göre iki kat fazla hızıyla (yaklaşık 2 Mbps) dikkat çekecek. Üstelik Bluetooth 5, dört kat fazla mesafe, iki kat fazla hıza rağmen, öncüsüne göre çok daha az pil tüketecek.



Birkaç yıl önce, BT mimarisi; kulaklık, hoparlör ve otomobil aksesuarlarında kullanıyordu. Şimdiyse, yapı tam bir evrim geçirdi. Artık, BT; Drone kontrolü, medikal cihazlar, robotik yapılar ve giyilebilir teknolojik cihazlar için vazgeçilmez bir teknoloji…



Yeni yapıyı destekleyen ilk mobil yonga ise Texas Instruments'ın CC2640 modeli olacak. Bu da, BT 5'in, öncelikle Çinli markalarla karşımıza çıkacağı anlamına geliyor olabilir. Büyük üreticiler ise, “bekle ve gör” stratejisini güdecektir.