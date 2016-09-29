YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK YASASI HAKKINDA HER ŞEY
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre kamu ve özel sektör çalışanlarından 45 yaş altı herkese BES zorunlu hale geliyor. Ancak çalışan cayma hakkını da kullanabiliyor. İşte yeni bireysel emeklilik yasasıyla ilgili tüm detaylar
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla yurtiçi tasarruf oranının artırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik olarak tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanıyor. Otomatik BES uygulamasını getiren yürürlük 1 Ocak 2017'de başlayacak.
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