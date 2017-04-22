Bir Tumblr uygulaması olan Cabana, Tumblr'dan bağımsız olarak kendine özgü yapısıyla sosyal mecralar arasında yerini almayı deneyecek.



Bir Tumblr uygulaması olan Cabana, Tumblr'dan bağımsız olarak kendine özgü yapısıyla sosyal mecralar arasında yerini almayı deneyecek.



Tumblr tarafından yapılan Cabana, geçtiğimiz gün resmi olarak duyuruldu. İlk olarak sadece iOS platformu için duyurulan uygulama, önümüzdeki günlerde Android için Google Play Store'daki yerini alacak. Uygulamayı haber konusu yapan detay ise, şimdiye kadar gördüğümüz diğer sosyal uygulamaların çoğuna benzememesi.



Cabana, aynı anda 5 arkadaşınız ile birlikte aynı videoyu izlemenize olanak tanıyor. Tumblr'ın CEO'su, arkadaşlar ile birlikte bir video izlemenin, videonun sadece linkini göndermekten çok daha iyi bir deneyim olduğunu söylüyor. Uygulama, Tumblr'ın videolu versiyonuna benzetiliyor. Yani Tumblr içerisinde yazı paylaşmak neyse, Cabana içerisinde birlikte video izlemenin aynı mantıkta olduğunu söyleyebiliriz.



Toplamda 6 kişi olarak bir videoyu izlemenin yanı sıra aynı zamanda uygulama dolaylı şekilde bir video konferans uygulamasına da dönüşmüş oluyor. Yani bir şey izlemeden görüşme yapmak mümkün.



Geçtiğimiz yıl yaklaşık 480 milyon dolar kaybeden Tumblr için bu son derece yenilikçi bir adım. Ancak tamamen benzersiz değil. Geçtiğimiz yıl kapatılan Meerkat uygulamasının geliştiricileri benzer bir uygulama duyurmuştu. Houseparty olarak adlandırılan uygulama ile Cabana son derece benzer duruyor. Bakalım Tumblr, Cabana ile umduğunu bulabilecek mi?



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