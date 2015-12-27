YENİ BİR SAMSUNG TABLETİ, SERTİFİKASYON ONAYLARINDA...
Tablet pazarında bu yıl farklı bir strateji izleyen Samsung, birkaç model ile yetinmeyi tercih etmişti. Gelecek yıl da firmanın büyük bir hamle yapması beklenmiyor.
Bu yıl tablet segmentinde Samsung'un pek hareketli olmadığını gördük. Popüler Galaxy Tab serisi, Pro serisi ve Note serisi tablet modellerinin hiçbiri piyasaya çıkmadı. Sadece Galaxy Tab A ve Tab E adında iki yeni seri ve Galaxy Tab S2 serisi piyasaya süren Samsung, artık hazırlıklarını gelecek yıl için yapıyor.
Ortaya çıkan belgelere göre Samsung, yeni bir tablet modeli için Wi-Fi ve Bluetooth sertifikalarına başvuruda bulundu. Modelin numarası SM-375S olarak belirlenmiş. Bu model numarası, daha önce Hindistan'a gönderilen bir test ürününde görülmüştü. 8 inçlik ekrana sahip olan bu test ürününün birim fiyatı da 103$ civarındaydı.
Samsung'un giriş seviyesine yönelik yeni bir tablet hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Bu bakımdan donanım tarafında fazla bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Model muhtemelen Galaxy Tab A serisinin gelecek yıl ki devam modeline ait olacak. Bu seride 7 inçlik bir üye yoktu ancak model numarasına göre yeni bir üye daha ekleneceği anlaşılıyor.
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