YENİ BİR ÇİFTLİK BANK VAKASI DAHA! BASKIN YAPILDI, SAHİBİ GÖZALTINDA
İstanbul'da, Çiftlik Bank benzeri 'piramit satış yöntemi' bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.
ŞİRKET SAHİBİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden'i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden'i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı.
DİJİTAL VERİLERE EL KONULDU, MAĞDUR SAYISI ARAŞTIRILIYOR
Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.
ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN AÇIKLAMA
Şirketin internet sitesinde (https://bbciftligi.com) yapılan açıklamada, 'BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur' ve 'Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)' şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti.
ŞİRKET SAHİBİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Şirket sahibi Serkan Erden sosyal medya hesabından 21 Mart'ta yaptığı 'Kamuoyuna Duyurulur' başlığıyla yaptığı paylaşımda da şöyle demişti:
"Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 Milyon TL'sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ucuz Kurtulmuşlar! Tosuncuk, Kediciklere De Kafayı Takmış
- Çalışanlar Dikkat! İşten Ayrılanlar Da Kıdem Tazminatı Alacak
- Minik Ceylin'in Katiline Son Sözleri: Şükriye Teyze Ne Yapıyorsun
- Bakırköy Kadın Cezaevinde Silah Sesleri! Bir Asker, Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu
- Mandalinaları Beğenmediği İçin 2 Pazarcıyı Vuran Polis: Pişmanım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Müzisyen Konser Salonuna Dava Açtı: Ses Çok Yüksekti
- Ajan Krizinde Rusya'ya Bir Darbe Daha! 3 Ülke Daha Kervana Katıldı
- Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı
- Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor
- Barzani'den Pkk'ya Rest: Buradan Çıkıp Türkiye'de Eylem Yapamazsınız!
Bu Haberle İlgili Yorumlar