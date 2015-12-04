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yeni bir android akıllı telefon geliyor

YENİ BİR ANDROİD AKILLI TELEFON GELİYOR

Uzun yıllarını Google'a veren ve Android'in bugünlere gelmesini sağlayan en önemli isimlerden birisi olan Andy Rubin, kendi akıllı telefonuyla sektöre geri dönmeyi planlıyor.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:57
Puan Ver : Yeni Bir Android Akıllı Telefon Geliyor(8/10)8


Uzun yıllarını Google'a veren ve Android'in bugünlere gelmesini sağlayan en önemli isimlerden birisi olan Andy Rubin, kendi akıllı telefonuyla sektöre geri dönmeyi planlıyor.



Teknoloji dünyasını biraz yakından takip edenler Andy Rubin ismini en az bir defa duymuştur. Google'ın unutulmaz yöneticilerinden olan ve yakın zamanda bu şirketteki görevinden ayrılan Rubin, yoluna kendi şirketi PlayGroun Fund ile devam ediyor.



Daha şimdiden 300 milyon doları geçen değeriyle adından bahsettiren şirket, akıllı telefon üretimine yönelmeye hazırlanıyor. Android işletim sistemini adı gibi bilen Rubin sayeside Playground Fund ortaklık teklifleri almaya başladı bile. Yani anlayacağınız gelecek günlerde yeni bir akıllı telefon markası daha doğabilir.



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