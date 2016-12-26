Yeni bilgisayar almak için en iyi zaman geldi. Yılbaşı dönemi nedeniyle birçok mağaza kampanya yapıyor, özel indirimler sunuyor. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorsanız sizin için önerdiğimiz bu modellere bir göz atmalısınız.



Yeni bilgisayar almak için en iyi zaman geldi. Yılbaşı dönemi nedeniyle birçok mağaza kampanya yapıyor, özel indirimler sunuyor. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorsanız sizin için önerdiğimiz bu modellere bir göz atmalısınız.



Yeni bir bilgisayar almayı sürekli ertelediyseniz son dönemde özellikle doların artışı nedeniyle fırsatı kaçırdığınızı düşünebilirsiniz. Ancak hiçbir şey için geç değil. Yılbaşı dönemine yaklaşırken birçok teknoloji mağazası indirim kampanyalarıyla ürünlerini gayet uygun fiyatlarda sunabiliyorlar. Bu yüzden şu sıralar yeni bilgisayar almak için en iyi zaman.



Elbette yeni bir bilgisayar denildiğinde akla bir çok farklı kategori geliyor. Her kullanıcının ihtiyacı birbirinden farklı. Kimi en son çıkan kaliteli grafikli oyunları oynayabileceği bir bilgisayar ararken, kimisi de her yere rahatça götürebileceği hafif bir dizüstü bilgisayar isteyebilir.



Yılbaşı yaklaşırken çıkan kampanya dönemini yaşadığımız bu günlerde sizler için bir çok farklı kategoriden bilgisayarı araştırdık ve uygun olabilecek farklı modelleri değerlendirdik. Oyun masaüstü, standart masaüstü, all-in-one, 2'si 1 arada dizüstü, Ultrabook ve Windows tablet kategorilerinde üst seviye ve fiyat performans seviyelerinde bazı modeller seçtik. Bu aralar yeni bilgisayar almak için harekete geçmeyi düşünüyorsanız bu modellere göz atmanızda fayda olacağını düşünüyoruz.



Oyun Masaüstü







MSI AEGIS TI-021TR







MSI Aegis serisinin bu modeli çift GTX 1080 ekran kartını SLI olarak çalıştırıyor. Üst seviye işlemci ve 64 GB RAM ile de güçlendirilen bu bilgisayar ile mevcut tüm oyunları en yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz.



İşlemci: Intel Core i7 6700 (4.2 GHz)



Ekran Kartı: 2 x NVIDIA GTX1080



Bellek: 64 GB DDR4 2400Mhz



Kapasite: 512 GB SSD + 2 TB HDD



Fiyat: 16.280 TL



ASUS GR8-R077M



Oyun masaüstü bilgisayarlarının dev boyutlarda olması gerekmiyor. Sadece bir konsol boyutunda olan ASUS GR-8'i televizyonunuzun yanına koyup istediğiniz zaman salonunuzda oyun keyfi yaşayabilirsiniz.



İşlemci: Intel Core i7 4510U (2.0 GHz)



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti



Bellek: 8GB DDR3



Kapasite: 1 TB HDD



Fiyat: 3899 TL



Standart Masaüstü







HP Pavilion 560-P001NT



HP Pavilion ailesinin bu üyesi üst seviye işlemcisi, ekran kartı ve diğer özellikleriyle birçok işlemi yüksek performansla yapabilecek bir ürün. Ayrıca şık tasarımı da göze çarpıyor.



İşlemci: Intel Core i7 6700 (3.4 GHz)



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960



Bellek: 16 GB DDR4



Kapasite: 1 TB HDD



Fiyat: 4199 TL



ASUS VivoPC VC60-B013M



Küçük boyutlarıyla öne çıkan bu bilgisayarı isterseniz masanızda standart günlük işlerinizi yapmak için kullanabilir, isterseniz de televizyona bağlayıp bir medya üssü olarak kullanabilirsiniz. Çok yönlü bir kullanım sunan bu ürünün tasarımı da şık.



İşlemci: Intel Core i5 3210M (2.5 GHz)



Ekran Kartı: Dahili



Bellek: 4 GB



Kapasite: 500 GB



Fiyat: 2689 TL







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