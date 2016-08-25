

Telltale Games, kısa süre önce The Walking Dead ve fenomen Game of Thrones oyunlarını yayınlamıştı. Yapımcının Batman serisi hakkında ise ciddi sorunlar mevcut.







Telltale Games tarafından kısa süre önce geliştirilmiş Batman serisinin ilk halkası, bazı oyun otoriteleri tarafından yerden yere vuruldu.



Öncelikle, Japonya fenomeni olarak kabul edilen Kotaku'ya kulak kabartalım:



“Tarafımıza yollanan Telltale Games'in Batman oyununu test ettik. 1080 p'lik çözünürlükte oynadığımız yapımda, 15 dakika içinde garip sorunlar meydana geldi. Oyun, üst düzey sistemimizde kilitlendi ve mouse ara birimimiz kullanılmaz hale geldi. Kontrol birimleri ise diğer bir faciaydı. Öncelikle demo'ları izlemek istedik. Ancak uzun süren demo'lardan klavye yoluyla kurtulmak istediğimiz de, sistemimiz ne yazık ki kilitlendi. Nvidia GTX 870 gibi bir grafik yongası kullanmamıza rağmen, sürekli takılmalar ile karşılaştık. Oyun kendisini, sıklıkla Windows ekranına döndürdü ve tam ekran deneyimini, birkaç dakika haricinde yaşayamadık. Telltale Games'in Batman oyunu, sayısız bug'a sahip. Yapımcı bu hataları düzeltmez ise büyük bir hezimet ile karşılaşacaktır.”



Kıssadan hisse, yapımcı söz konusu sorunların üstesinden gelmek zorunda.



Yapımın ilk halkası, 2 Ağustos 2016'da, Kuzey Amerika'da raflardaki yerini aldı.



Batman: A Telltale Game'in Sistem Gereksinimleri ise şu şekilde belirlenmiş:



İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD FX 8100



Bellek: 6 GB RAM



Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 580 veya AMD Radeon 7850 ve üstü



Saklama Alanı: 32 GB







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