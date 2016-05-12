Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti'de 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongreye çevrilirken yeni genel başkan ve başbakan olacak ismi Ahmet Davutoğlu'nun açıklayacağı ortaya çıktı.



AK Parti'de yeni genel başkanı kamuoyuna BaşbakanDavutoğlu'nun duyuracağı konuşuluyor. Parti kaynakları "Yeni genel başkanı görevi devreden genel başkanın duyurması icap eder" dedi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi devredeceği isim konusunda gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelirken, AK Parti'de seri toplantılarla, 20 ay önce Davutoğlu'nun genel başkan seçildiği sürece benzer şekilde milletvekilleri, MKYK üyeleri, il ve belediye başkaları ile kadın ve gençlik kolları yönetimlerinden kapalı zarf içinde eğilim alınması gündemde.