UZMANPARA/AJANSLAR







Katılım bankacılığında ikinci kamu bankası olacak Vakıf Katılım, kapılarını müşterilerine açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankanın açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...







'20 YILLIK HAYALİN ÜRÜNÜ'







*Bugün açılışını yaptığımız müessese (Vakıf Katılım Bankası), 20 yıllık hayalin ürünüdür. Belki gecikmiş olabiliriz ama katılım, finans yönetimi konusunda çok kısa sürede, çok büyük ilerleme kaydedeceğimize bu sektörde inanıyorum.







*Burada bir şeyi daha açıklamam lazım, esasen ben bu kurumlarda 'banka' ifadesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Kavramları birbirinden tefrik etmemiz lazım, ayırmamız lazım. Banka nedir, katılım nedir, bunları ayıracağız.







*Temennim en kısa zamanda Vakıf Katılım tüm Vakıfbank'taki imkanlarını, oradaki hissedarlığını almak suretiyle artık kendi sermayesi ile yola devam eder.







'FAİZ SİSTEMİ ADİL DEĞİLDİR'







*Katılım bankacılığı konusundaki gelişmelerden umutluyuz. Katılım finans sisteminin güçlenmesine her türlü desteği vereceğiz. Katılım bankacılığının toplam içindeki payında 2025 yılı için yüzde 15 hedef var, bu yeterli değil, süratle yüzde 25'e çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.







*Faiz sistemi adil değildir. faiz sistemi acımasızdır, mesafe alacaksak acımasız olan bu sistemden ziyade bu katılım sektörüyle büyümenin içinde olmamız şart. ABD'ye bakıyorsunuz faiz yüzde 0,50, Japonya'da eksi, bize ne oluyor, şu anda çift haneye süzüldük, komisyonu eklediğin zaman yüzde 15-16-17. Böyle bir faiz anlayışıyla yatırım yapılabilir mi, istihdam yaratılabilir mi? Faizi ahlaki olarak kullanmamız lazım, bu yok, faiz lobisi acımasızca emmeye devam ediyor. Finans sektörü olarak ABD'de New York ne ise Türkiye'de de İstanbul bu görevi üstlensin.







'HALK KATILIM İŞİNİ AĞIRDAN ALIYOR'







*Şu anda halk bankası hala katılım işini ağırdan alıyor halk Katılım sektöre giremedi, halbuki onun da girmesi ile çok daha güçlü bir şekilde gelişecekti, temennim süratle bu adım atılır."







KATILIM BANKALARI AKTİFLERİNİ ON YILDA 12'YE KATLADI







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, katılım bankalarının 2015 yılı karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 182 artarak 406 milyon liraya yükseldi. Katılım bankaları, 2014'te 144 milyon TL kar etmişti.







Geçen yıl faaliyete başlayan Ziraat Katılımın da sektöre girmesiyle katılım bankalarının aktif toplamı, Aralık 2015 itibarıyla 120 milyar 253 milyon TL'ye ulaştı. Yıllık bazda artış yüzde 15,3'e işaret ederken, sektörün aktif toplamı son on yılda 12'ye katlandı.







YIL SONUNA KADAR 500 PERSONEL, 30 ŞUBE







Kamunun katılım bankacılığına gireceği açıklanmasıyla gözler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasına çevrilmişti. Kamunun ilk kamu katılım bankası, 29 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışı yapılan Ziraat Katılım olarak tarihe geçerken, ikincisi de Vakıf Katılım oldu.







Geçen hafta 15 Şubat'ta BDDK'dan faaliyet izni alan Vakıf Katılımın kapılarını bugün müşterilerine açtı. Genel Müdürlüğü İstanbul'da yer alacak bankanın, ilk etapta Şişli'deki Genel Müdürlük binasının giriş katındaki şubesi hizmet verecek.







Kuruluş çalışmalarını yaklaşık 120 personel ile tamamlayan bankanın yıl sonuna kadar 500 personele ve 30 şubeye ulaşması planlanıyor.