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Yeni Avrupa Yakası olacağı konuşulan dizi, sosyal medyayı ikiye böldü

YENİ AVRUPA YAKASI OLACAĞI KONUŞULAN DİZİ, SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete dün akşam Star TV ekranlarında başladı. Sosyal medyada diziyi değerlendiren izleyiciler ikiye bölündü.

Tarih : 19 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Yeni Avrupa Yakası Olacağı Konuşulan Dizi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü(5/10)1

Star TV ekranlarının yeni başlayan dizisi Jet Sosyete dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu.

" AVRUPA YAKASI'NIN YANINDAN BİLE GEÇMİYOR"

Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'yi kimi sosyal medya kullanıcıları çok beğenirken kimisi de hiç beğenmedi. Birsel'in daha önceki dizisi Avrupa Yakası gibi başarılı olamayacağını söyleyen kişiler çoğunlukta yer aldı.

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Kaynak: haberinburada



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