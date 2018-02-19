Star TV ekranlarının yeni başlayan dizisi Jet Sosyete dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu.

" AVRUPA YAKASI'NIN YANINDAN BİLE GEÇMİYOR"

Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'yi kimi sosyal medya kullanıcıları çok beğenirken kimisi de hiç beğenmedi. Birsel'in daha önceki dizisi Avrupa Yakası gibi başarılı olamayacağını söyleyen kişiler çoğunlukta yer aldı.

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Kaynak: haberinburada