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yeni assassin's creed oyunu ne zaman çıkacak?

YENİ ASSASSİN'S CREED OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Assassin's Creed oyunu ne zaman çıkacak? Firma oyunun çıkış tarihini açıkladı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:57
Puan Ver : Yeni Assassin's Creed Oyunu Ne Zaman Çıkacak?(7/10)9


Yeni Assassin's Creed oyunu ne zaman çıkacak? Firma oyunun çıkış tarihini açıkladı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Birçok söylenti ve birkaç sızıntı sonrası Ubisoftağzındaki baklayı çıkardı. Yeni Assassin's Creed oyunu,firmanın 31 Mart 2018‘e kadar süren şu anki finansal yılı içerisinde çıkacak. Bu da oyunun en geç Mart 2018′de oyuncularla buluşacağı anlamına geliyor. Gelişme Assassin's Creed İngiltere Twitter hesabından paylaşılan bir GIFile desteklendi. Gönderideki “yeni bir çağ başlıyor” gönderisi dikkatlerden kaçmadı.



Ubisoft CFO‘su Alain Martinez,yeni oyunun yakında açığa çıkacağını söyledi. Muhtemelen yeni Assassin's Creed oyunu, E3 2017′de görücüye çıkacaktır. Assassin's Creed: Syndicate‘yi takip eden yeni oyunun adının Assassin's Creed: Originsolabileceği söyleniyor. Bu isim, serinin yeniden başlatılma isteğini doğrular nitelikte.



Bunun yanısıra Ubisoft, şu sıralar hareketli günler geçiriyor. Zira firmaFar Cry 5ve The Crew 2′yi duyurdu. Firmanın Assassin's Creed ve Far Cry 5 oyunları, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. BakalımE3 2017‘de daha neler öğreneceğiz? Oyunlarla ilgili ne gibi bilgiler edineceğiz? Gelişmeleri sizlere aktaracağız.



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