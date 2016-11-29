

Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadinden dolayı işçi ve işveren arasında pazarlıksız geçen asgari ücret görüşmelerinin, bu yıl rakamın belli olmaması nedeniyle önceki senelerdeki gibi yoğun görüşmelere sahne olması bekleniyor.







Asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapmasıyla başlayacak süreçte, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.







kaynak:yenişafak