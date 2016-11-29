YENİ ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık'ta toplanacak.
Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadinden dolayı işçi ve işveren arasında pazarlıksız geçen asgari ücret görüşmelerinin, bu yıl rakamın belli olmaması nedeniyle önceki senelerdeki gibi yoğun görüşmelere sahne olması bekleniyor.
Asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapmasıyla başlayacak süreçte, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar