

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, “Asgari Ücret Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Hükümetin tavsiyesi Komisyona iletilecek ve asgari ücret 1 Ocak 2016 itibarıyla 1300 lira olacak” dedi.







Genel seçimlerin ardından, 26. Dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor. Kayıt işlemi için Meclis'e gelen Çelik, gazetecilerin sorularını cevapladı.







KOMİSYON 1 ARALIK'TA TOPLANACAK







“Asgari ücret ne zaman bin 300 lira olacak” sorusu üzerine Çelik, bunu defalarca televizyonlarda ifade ettiklerini belirterek, hükümetin, verdiği sözlerin tümünü yerine getirecek adımları kurulur kurulmaz atmaya başlayacağını söyledi. Çelik, “Asgari Ücret Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Hükümetin tavsiyesi komisyona iletilecek ve asgari ücret 1 Ocak 2016 itibarıyla 1300 lira olacak” dedi. İşverenin asgari ücretin artmasının ek maliyet getireceği yönünde kaygıları olduğunun belirtilmesi üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:







KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN







“Şu anda bizim mevcut net asgari ücretimiz 1000 lira ve 13 Avrupa ülkesinden daha iyi durumda. Tabi asgari ücreti bir geçim ücreti olarak almıyoruz. Asgari ücreti bir koruma ücreti olarak aldığınızda 13 Avrupa ülkesinden iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu konuda işverenlerin doğrusu 7 Haziran'da o süreç içerisinde hiç sesleri çıkmamıştı. Şimdi seslerini yükselttiklerini görüyorum. Ama asgari ücret 1300 lira olacak. Sistem içerisinde rekabeti bozucu, yani üretim anlamında, özellikle emek yoğun sektörde rekabetin aleyhinde bir durum söz konusu olursa bunları her an hükümet olarak ilgili taraflarla oturup değerlendirme imkanımız olmuştur, bundan sonra da olacağı konusunda kimsenin endişesi olmasın.”







İŞVEREN PAYINA İNDİRİM







Çalışanların ücretlerindeki işveren payıyla ilgili indirim isteğine ilişkin bir soru üzerine Çelik, işverenin, sigorta işveren prim payıyla ilgili taleplerinin öteden beri olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz dönem uygulanan 5 puan indirim teşviki devam ediyor. Tüm bu konular şu anda bireysel olarak cevaplanacak konular değil. Bunlar hükümet kurulduktan sonra ortaya çıkan dengeler açısından ele alınıp, ona göre hükümet düzeyinde cevaplandırılacak konulardır” ifadesini kullandı.







HERKESİ DEMOKRASİ ÇİZGİSİNE DAVET EDİYORUZ







TBMM'de 26. Dönem'de görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik de TBMM'ye gelerek kayıt yaptırıp basın mensuplarının sorularını cevapladı. “Kara harekâtının gündemde olması bölgeyi nasıl etkiler?” sorusuna Çelik, “Bölgemizde tüm önemli aktörlerin buluştuğu bir Suriye'den bahsediyoruz. Burada yaşanan bu dramların ve sıkıntıların ayaküstü çözümü şeklinde bir yaklaşım doğru olmaz diye düşünüyorum. Suriye konusunu Türkiye hassasiyetle takip ediyor. Koalisyon unsurlarla, güçlerle beraber alınması gereken önlemler neyse bunlar değerlendiriliyor” dedi.







YETKİ MİLLETTEN, TALİMAT BAŞKASINDAN ALINMAZ







Çelik, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin devamının silahlı unsurların tamamen silahtan arınmasıyla olacağını kaydetti. Çelik, “Eğer siz milletten yetkiyi alıp, talimatı başka yerden, dağdan alırsanız konuşulacak fazla bir şey yok. Herkesi demokrasi çizgisine davet ediyoruz ve işin ilacı demokrasidir” diye konuştu.