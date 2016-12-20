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YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK BULUŞMA


YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK BULUŞMA
Tarih : 20 Aralık 2016, 12:16
Puan Ver : Yeni Asgari Ücret İçin Kritik Buluşma(5/10)4


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında yarın üçüncü kez toplanacak.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşması bekleniyor.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında toplantılarından ilkini 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikincisini 12 Aralık'ta Türk-İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantısını yarın işveren kesimini temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.



TÜİK temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşmasının beklendiği toplantıda, işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşılacak. Bu kapsamda TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantı kritik önem taşıyor.

Mevcut asgari ücret net bin 300 lira



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



 



kaynak:AA








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