

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman soylu açıklama yaptı.



"Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 15:00'te toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, devlet olarak 2016 yılı için asgari ücrette artan maliyetleri karşılamak amacıyla her bir çalışan için 110 lira destek verilmesi konusunda karar aldıklarını bildirdi. Maliyetin yüzde 40'ını karşılamayı düşünüyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle işçimizin herhangi bir kaybı olmayacak. Brüt asgari ücretten bir geri adım söz konusu değil. Yüzde 40'lık maliyet desteğini Meclis'e sunuyoruz.