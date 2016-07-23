Apple'ın piyasaya yeni akıllı saat sunmaması, akıllı saat dünyasında ciddi gerilemeye neden oldu. 2016 yılı, şimdilik akıllı saatler için en karanlık aylar haline dönüştü.



Apple'ın piyasaya yeni akıllı saat sunmaması, akıllı saat dünyasında ciddi gerilemeye neden oldu. 2016 yılı, şimdilik akıllı saatler için en karanlık aylar haline dönüştü.



2016 yılına kadar, akıllı saat pazarı, her geçen yıl belli düzeyde büyüyor ve sürekli yükseliş gösteriyordu. Ne var ki 2016 yılının iki çeyreğinde, pazarda ciddi gerilemeler gerçekleşti.



2016 yılının ikinci çeyreğinde akıllı saatler, yüzde 32'lik gerileme gösterdi. Apple, akıllı saat dünyasının 1.6 milyonla satış lideri olsa da, yeni bir Apple cihazın satışa sunulmaması, gerilemede ön ayak oldu.



WWDC'de (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı), Büyük Elma'nın gelişmiş akıllı saatlerinin Sonbahar aylarında satışa sunulacağı duyuruldu. Apple'ın akıllı saat pazar payının yüzde 47 gibi bir pazar hakimiyetine sahip olması ve Samsung, LG ve Sony gibi rakiplerin sessiz kalması da, düşüşteki diğer nedenler arasında gösterildi.



Akıllı saat dünyasındaki boşluktan Casio, Fossil, Omega, Swatch ve Tag Heuer gibi köklü üreticiler de zekice faydalandı. Üreticiler dijitallik, akıllı teknoloji ve dayanıklılığı bir araya getirerek kayda değer satışlar elde etti.



Akıllı saat sektöründe Apple Watch liderliğini korurken, Samsung Gear S2 ile onu yakından takip ediyor. Üçüncü sırada ise artık Lenovo'nun hakimiyetine geçmiş Motorola'nın Moto 360 modeli konumlanıyor. Android Wear kullanıcıları da, ağırlıklı olarak Moto 360'a olan beğenilerini dile getiriyor ve böylece Lenovo'nun akıllı saatinin piyasadaki yeri sağlamlaşıyor.