O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni apple watch'suz akıllı saat dünyası öksüz!

YENİ APPLE WATCH'SUZ AKILLI SAAT DÜNYASI ÖKSÜZ!

Apple'ın piyasaya yeni akıllı saat sunmaması, akıllı saat dünyasında ciddi gerilemeye neden oldu. 2016 yılı, şimdilik akıllı saatler için en karanlık aylar haline dönüştü.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:11
Puan Ver : Yeni Apple Watch'suz Akıllı Saat Dünyası Öksüz!(6/10)4


Apple'ın piyasaya yeni akıllı saat sunmaması, akıllı saat dünyasında ciddi gerilemeye neden oldu. 2016 yılı, şimdilik akıllı saatler için en karanlık aylar haline dönüştü.



2016 yılına kadar, akıllı saat pazarı, her geçen yıl belli düzeyde büyüyor ve sürekli yükseliş gösteriyordu. Ne var ki 2016 yılının iki çeyreğinde, pazarda ciddi gerilemeler gerçekleşti.



2016 yılının ikinci çeyreğinde akıllı saatler, yüzde 32'lik gerileme gösterdi. Apple, akıllı saat dünyasının 1.6 milyonla satış lideri olsa da, yeni bir Apple cihazın satışa sunulmaması, gerilemede ön ayak oldu.



WWDC'de (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı), Büyük Elma'nın gelişmiş akıllı saatlerinin Sonbahar aylarında satışa sunulacağı duyuruldu. Apple'ın akıllı saat pazar payının yüzde 47 gibi bir pazar hakimiyetine sahip olması ve Samsung, LG ve Sony gibi rakiplerin sessiz kalması da, düşüşteki diğer nedenler arasında gösterildi.



Akıllı saat dünyasındaki boşluktan Casio, Fossil, Omega, Swatch ve Tag Heuer gibi köklü üreticiler de zekice faydalandı. Üreticiler dijitallik, akıllı teknoloji ve dayanıklılığı bir araya getirerek kayda değer satışlar elde etti.



Akıllı saat sektöründe Apple Watch liderliğini korurken, Samsung Gear S2 ile onu yakından takip ediyor. Üçüncü sırada ise artık Lenovo'nun hakimiyetine geçmiş Motorola'nın Moto 360 modeli konumlanıyor. Android Wear kullanıcıları da, ağırlıklı olarak Moto 360'a olan beğenilerini dile getiriyor ve böylece Lenovo'nun akıllı saatinin piyasadaki yeri sağlamlaşıyor.



Mozilla Artık Flash'tan Umudunu Kesti!








Etiketler: Yeni  Apple  Watch  Suz    Akıllı  Saat  Dünyası  Öksüz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER