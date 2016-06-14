Apple yeni Siri özelliklerini ve Apple TV için tek şifreyle beraber, kullanıcıların salonlarındaki eğlence deneyimini çok daha iyi hale getiren birçok yeni özelliği duyurdu.



Apple yeni Siri özelliklerini ve Apple TV için tek şifreyle beraber, kullanıcıların salonlarındaki eğlence deneyimini çok daha iyi hale getiren birçok yeni özelliği duyurdu.



Siri'nin çok daha fazla uygulamada ve YouTube'da arama yapma, konu arama ve daha fazla canlı kanala ayarlayabilme gibi genişletilmiş yetenekleriyle müşteriler en sevdikleri içeriklere daha da hızlı ulaşabilecekler. Televizyonun geleceğinde uygulamalar başrolde ve tek şifre özelliğiyle müşteriler tüm network-TV uygulamalarının keyfini sürmek için yalnızca bir kez oturum açarak pay-TV sağlayıcılarının tüm video kanallarında kimlik doğrulayabilecek.



Yeni Siri Özellikleri ve İşlevleri



Apple TV'nin tanıtılmasından bu yana Siri daha da güçlendi. Artık 650.000'den fazla TV dizisini ve filmi arıyor. Siri, genişletilmiş yetenekleriyle daha da fazla ülkede kullanılabiliyor.







Filmler için konu araması: Siri'den bir konuya veya temaya göre film isteyebilme özelliğiyle gerçekten izlemek istediğiniz filmleri bulmak için daha da fazla yola sahip olacaksınız. Örneğin, “Beysbol konulu filmleri göster”, “Otomobillerle ilgili belgeseller bul” veya “Seksenlerin lise komedilerini bul” diyebileceksiniz.









YouTube'da arama: Bu ayın sonundan itibaren kullanıcılar Siri'den YouTube'da arama yapmasını isteyebilecek. Bundan böyle “YouTube'da sevimli buldog videolarını ara” diyebileceksiniz.









Canlı yayın açma: Siri'den desteklenen bir uygulamadaki canlı kanala doğrudan gitmesini isteyin. Örneğin, “CBS News'ı izle” veya “ESPN'i izle.”









HomeKit aksesuarlarını yönetme: Apple TV kullanıcılara HomeKit özellikli aksesuarların kontrolünü veriyor. Dolayısıyla Siri'den “Işıkları açmasını” veya “Sıcaklığı 21 dereceye ayarlamasını” isteyebileceksiniz. Apple TV, kullanıcıların evden uzakta olduklarında HomeKit aksesuarlarını kontrol etmelerine veya iOS aygıtlarındaki Home uygulamasıyla ev otomasyonu için kullanmasına da olanak verecek.









Ücretli Televizyon Uygulamaları için Tek Şifre Özelliği



ABD'deki müşteriler ilk kez, tek şifre kullanarak ücretli televizyon video kanallarının keyfini çıkarmanın basitleştirilmiş bir yoluna sahip olacak. Bu sonbahardan itibaren kullanıcıların ücretli televizyon aboneliklerinin bir parçası olan favori video kanallarına anında erişmenin keyfini çıkarmak için Apple TV'de bir kez oturum açmaları yeterli olacak.









Kullanıcı bir ağ uygulamasında oturum açtığında, katılan ücretli televizyon sağlayıcılarının Apple TV'de bulunan herhangi bir başka uygulaması, kullanıcıların otomatik olarak kimlik doğrulama gerektiren diğer uygulamalara giriş yapmasını sağlıyor.









Tek şifre işlemi sırasında müşteriler, en sevdikleri video kanallarını daha kolay bulmak, indirmek ve keyfini çıkarmak için bir ücretli televizyon sağlayıcının sunduğu tüm kimlik doğrulama gerektiren uygulamalarını içeren bir sayfayı görebilecek.









Herhangi bir ağ TV uygulaması, tek şifre özelliğini etkinleştirerek izleyici işlemini basitleştirmek için bu teknolojiden yararlanabilecek.









Tek şifre özelliği hem Apple TV'de hem de iOS'ta kullanılabilecek.



TV'nin Geleceği Uygulamalarda



En yeni Apple TV, geliştiricilere iOS gibi modern bir platforma oturma odasından benzersiz bir erişim sağlamak için daha geçen sonbaharda tanıtıldı. Şimdiden Apple TV'den ulaşılabilen 6.000'in üzerinde uygulamayla televizyonun geleceği uygulamalarda. Kullanıcılar evlerindeki büyük ekranda olağanüstü deneyimlerin keyfini çıkarabilirler. Zova veya Daily Burn ile egzersiz yapabilir, Airbnb veya TripAdvisor ile bir sonraki seyahatlerini planlayabilir, arkadaşları ve aileleriyle SketchParty TV veya NBA 2K16'de oyun oynayabilir, Gilt'te en sevdikleri marka giysileri satın alabilir, Kitchen Stories Cookbook ile yemek pişirmeyi öğrenebilir, ABC News'deki haberleri yakalayabilir veya HBO NOW veya Sling TV'de en sevdikleri programları, filmleri ve maçları izleyebilirler. Geliştiriciler tvOS'un potansiyelinden daha yeni yararlanmaya başladılar ve gelen ilk geri bildirimler harika.



Yeni tvOS API'leri ve araçları geliştiriciler için şunları içeriyor:









Geliştiricilerin uygulamalarında kayıt ve canlı yayın yapmalarını sağlayan ReplayKit;









Üçüncü taraf uygulamalarının iCloud Fotoğraf Arşivi ve iCloud Yayın Paylaşımı'ndaki fotoğraflara ve videolara erişmesine olanak veren PhotoKit;









HomeKit aygıtlarının Apple TV'den kontrol edilmesini sağlayan uygulamalar oluşturulmasını sağlayan HomeKit;









Kullanıcıların uygulamada kendileri için yeni bir şey olduğu öğrenmelerini kolaylaştırmak için Ana ekranda uygulama işaretleme; ve,









Game Center geliştirmeleri ve bir defada dörde kadar oyun kumandası için destek.



Diğer Apple TV Özellikleri ve Güncellemeler









iOS kullanıcıları dokunarak gezinme, Siri veya oyun oynama desteğine sahip yeni Apple TV Remote uygulamasını indirebilirler.









Apple Music, müzik deneyimine her açıdan çok daha fazla netlik ve kolaylık getiren yepyeni bir tasarıma sahip. Arşiv, Sizin İçin, Göz At ve Radyo sekmeleri daha büyük alan hissi sağlamak için tümüyle yeniden tasarlandı ve aradığınız müzikleri daha kolay bulmak için bir Arama sekmesi eklendi.









Apple TV'deki fotoğraflar yeni Memories özelliğini destekleyerek bir kullanıcının fotoğraf arşivindeki anlamlı anları yeniden bulmasını ve onları büyük ekranda paylaşmasını kolaylaştırıyor.









Kullanıcılar Apple TV'nin parlak ve canlı arayüzünü severken, bazı kullanıcılar ev sineması ortamına veya daha karanlık odalara uyması için daha koyu bir arka planı tercih edebiliyor. Bu yüzden bundan sonra kullanıcılar Apple TV'de daha koyu bir arka planı seçebilecek.









Genel uygulamalar artık Apple TV'ye otomatik olarak indirilecek ve kullanıcının iOS aygıtına bir uygulama eklendiğinde Ana ekranda gösterilecek.









Apple TV'de klavye göründüğünde, aynı iCloud hesabında oturum açan, yakındaki iOS aygıtlarında da görünerek metin girmeyi daha da kolaylaştıracak.







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