Uzun süredir güncellenmeyen Apple TV, 9 Eylül tarihinde Apple tarafından düzenlenen etkinlikte yenilenen versiyonu ile karşımıza çıktı. Yeni Apple TV'nin detayları haberimizde.



Uzun süredir güncellenmeyen Apple TV, 9 Eylül tarihinde Apple tarafından düzenlenen etkinlikte yenilenen versiyonu ile karşımıza çıktı. Yeni Apple TV'nin detayları haberimizde.



Geleceğin televizyonu olarak duyurulan yeni Apple TV, bir süredir bekleniyordu. 9 Eylül tarihindeki etkinlikte beklentiler karşılıksız çıkmadı ve Tim Cook yeni Apple TV'yi resmen duyurdu.



Daha güçlü bir donanım, yenilenen işletim sistemi ve geliştirilen kullanıcı arayüzüyle Apple TV yenilendi. Apple TV, geliştirici araçları ve App Store uygulama marketiyle donatıldı.



Yeni Apple TV'de Siri desteği dikkat çeken en önemli özellik. Bir diğer önemli yenilik ise Apple TV'nin kumandası. Dokunmatik bir panele sahip olan yeni Apple TV'nin yeni kumandası, aynı zamanda içerisindeki sensörler ile bir oyun kolu olarak da çalışabiliyor.



iTunes, Netflix, Hulu, HBO, ShowTime gibi içerik sağlayıcıları ile eşzamanlı olarak çalışacak olan Apple TV'yi kumandasındaki Siri butonuyla sesli komut vererek yönetmek oldukça ilginç olacak.



Yenilenen Apple TV'de Apple A8 işlemci, Bluetooth 4.0, 5.0 GHz Wi-fi gibi teknik özellikler söz konusu. Apple TV'nin kumandası Lightning port ile şarj oluyor ve tek şarj ile 3 ay pil ömrü vaad ediyor.



Geliştiriciler için tvOS bugün itibariyle ulaşılabilir durumda olacak. 32 GB Apple TV 149 Dolar, 64 GB Apple TV ise 199 Dolardan Ekim ayının sonunda satışa çıkacak.



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