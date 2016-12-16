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yeni apple ios 10.2 sahnede!

YENİ APPLE İOS 10.2 SAHNEDE!

Apple yeni işletim sistemi iOS 10.2'i ve akıllı televizyon uygulaması tvOS 10.1'i sahneye çıkardı.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:53
Puan Ver : Yeni Apple İos 10.2 Sahnede!(9/10)10


Apple yeni işletim sistemi iOS 10.2'i ve akıllı televizyon uygulaması  tvOS 10.1'i sahneye çıkardı.



Apple televizyon servisleri hakkında verdiği sözü tutmuş gibi. Üstelik Büyük Elma, yeni akıllı telefon ve tablet güncellemesini de yarışa katmayı başardı. Eh şimdiden söyleyelim; Amerika Birleşik Devletlerinde bile yeni televizyon uygulamasında Netflix yok. Bu da son derece doğal, zira Apple'ın büyük televizyon yayıncıları ile anlaşması zaman alacak gibi gözüküyor.



Büyük Elma'dan Kayda Değer Makyajlar!



Elbette yeni iOS güncellemesi, birkaç basit satır ile gündeme getirilen bir makyaj değil. Öncelikle, Emoji çılgınlığına özel kadın karakterleri ekleyerek öne çıkıyor. iOS 10.2'nin bundan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok daha iyi bir stabilizasyona ve geliştirilmiş kare hızına bağlı bir müzik ve film uygulaması, iOS 10.2'nin alametifarikası konumunda. Buna ek olarak; akıllı ev cihazları için tasarlanmış haber sekmeleri ve bildirimler diğer yenilikler. Son olarak; fotoğraflar için geliştirilen uygulama, anılarınıza kolayca erişim ve sıralama imkanı sunuyor.



iOS 10.2; genel performansın yanı sıra, Bluetooth performansını da optimize ediyor. Güncellemenin en geç yıl başında, ülkemizdeki Apple cihazlarına da uyarlanması bekleniyor. Büyük Elma kullanıcılarına önerimiz, birazcık daha sabretmeleri yönünde.



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Etiketler: Yeni  Apple  İos  102  Sahnede    haber

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