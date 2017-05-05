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yeni anketler geldi! macron yüzde 62 ile kazanıyor

YENİ ANKETLER GELDİ! MACRON YÜZDE 62 İLE KAZANIYOR

Fransa'da artık seçime saatler kaldı, bugün ilan edilen dört anket de ırkçı cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in yüzde 38 oyda kalacağını gösteriyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:59
Puan Ver : Yeni Anketler Geldi! Macron Yüzde 62 İle Kazanıyor(6/10)7


Fransa'da artık seçime saatler kaldı, bugün ilan edilen dört anket de ırkçı cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in yüzde 38 oyda kalacağını gösteriyor. Avrupa'nın kaderini değiştirme ihtimali bulunan seçimlerde kampanyalar bugün sona eriyor.



Fransa tarihindeki en sert televizyon tartışmasında rakibinin Bahamalar'da gizli hesabı olduğunu söyleyen Le Pen, elinde hiçbir kanıtı bulunmadığını itiraf etti. Macron ise konuyu yargıya taşıdı ve savcılar söz konusu suçlamayı araştırıyor.



Televizyondaki düelloyu izleyen DW muhabiri Barbara Wesel, Le Pen'i 'ayaklı propaganda' olarak tanımlıyor. Öyle ki, aşırı sağcı aday söylediklerinin gerçeklerin yakınından ya da uzağından geçmesine hiç önem vermiyor. Le Monde gazetesi, neredeyse her konuda saçmalayan Le Pen'in televizyonda tam 19 yalan tespit etti.



 



kaynak:milliyet








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