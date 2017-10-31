Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Kasım'da Seçilecek

YENİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 6 KASIM'DA SEÇİLECEK

Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.

Tarih : 31 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Kasım'da Seçilecek(7/10)3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in isitifası sonrası yerine kimin gelecği konuşuluyor. Yeni başkanın seçimi için tarih belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.

6 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ SEÇİLECEK

Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, valilik makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Ankara  Büyükşehir  Belediye  Başkanı  6  Kasım  Da  Seçilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER