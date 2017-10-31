YENİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 6 KASIM'DA SEÇİLECEK
Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in isitifası sonrası yerine kimin gelecği konuşuluyor. Yeni başkanın seçimi için tarih belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.
6 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ SEÇİLECEK
Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, valilik makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."
Kaynak: haberinburada
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