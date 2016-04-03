

Microsoft'a satıldıktan sonra akıllı telefon segmentinde bir ürün çıkarmayan, sadece giriş seviyesi cep telefonları ile karşımıza çıkan marka şimdi tekrar karşımızda. Ancak bu sefer Android işletim sistemli, dokunmatik ekranlı bir akıllı telefonla.



Nokia A1 modelinden ilk bilgiler



2013'ten bu yana sessizliğini koruyan Nokia'nın yeni hamlesi Nokia A1 olacak. İlk söylentileri geçtiğimiz yıl çıkan telefon, şimdi bir görsel ile karşımızda. Android Authority isimli site tarafından yayınlanan bu görsel teknoloji basınında büyük ses getirdi.



Görünüşe göre cihaz Nokia Z Launcher isimli Android arayüzünü kullanıyor. Bu arayüz ilk olarak 2014 yılında Nokia N1 tablet bilgisayarda görülmüştü. Ancak yeni hatları dikkat çekiyor. İşletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow kullanılacak.



Cihazın teknik özellikleri tarafında da belli olan detaylar var. Qualcomm Snapdragon 652 yongası ve 5.5 inç büyüklükte Full HD ekran ilk bilgiler arasında. RAM miktarı, batarya kapasitesi ve kamera özellikleri ise henüz belli değil.



Cihaz orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla fiyat konusunda rekabetçi olması bekleniyor. Cihazlar ilgili bu detayların güvenilir kaynaklardan geldiği iddia ediliyor. Henüz ne zaman satışa çıkacağı ise belli değil. Ancak tahminler 2016 yılını işaret ediyor.