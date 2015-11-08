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yeni android zararlısını kaldırmak imkansız!

YENİ ANDROİD ZARARLISINI KALDIRMAK İMKANSIZ!

Sistemden kaldırmanın neredeyse imkansız olduğu, yeni bir Android zararlısı daha ortaya çıktı!

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:17
Puan Ver : Yeni Android Zararlısını Kaldırmak İmkansız!(5/10)4


Bilgisayar virüslerinin sistemi ağır tahribata uğrattığı ve sistemi baştan kurmanın sorunu çözmekten daha kolay olduğu eski kötü günleri hatırlıyor musunuz? Maalesef tehlike mobil formda geri döndü. Lookout tarafından tespit edilen bir Android zararlısı sessizce telefonunuzun root erişimini alarak kendini işletim sisteminin derinliklerine gömebiliyor. Eğer bu gerçekleşirse, başınız ciddi şekilde ağrıyabilir.



Sorun basit bir fabrika ayarlarına geri döndürmeyle çözülmüyor, yeni bir ROM yüklemeye kadar gidebilir. Çoğu Android zararlılarında olduğu gibi bu tür uygulamalar genellikle üçüncü parti uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Bu anlamda Google Play'e sadık kalmak en doğru tercih olacaktır.



Lookout, 20 bin modifiye edilmiş uygulamada zararlı yazılımın tespit edildiğini bildiriyor. En yüksek enfeksiyon oranları ise Almanya ve ABD gibi Google Play dostu ülkelerde ortaya çıkmış durumda. Bu da tehlikenin sadece uygulamalar için tek gerçek kaynağın üçüncü parti mağazalar olduğu bölgeleri etkilemediğini gösteriyor.








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