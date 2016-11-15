

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa konusunda CHP'ye seslenerek, "AKP'nin anayasa hazırlık metni tarafımıza resmen iletilmiştir. Parti olarak kılı kırk yararak çalışma yapıyoruz. Üzerinde mutabık kaldığımız maddeleri Meclis'e getirmeyi umuyoruz. Sonrası TBMM'nin ve milletimizin muazzam iradesine kalmıştır. CHP naz etmemeli, geri durmamalıdır" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, anayasa teklifinde "Cumhurbaşkanı" tanımı olduğunu açıkladı.







MHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin referanduma götürülmesi önerisine destek vererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği düşünceleri bizim için önemlidir. Millet sözün sahibidir, müracat halinde vereceği hüküm kesin hükümdür. AB süreci uzayacak, müzakereler kızağa alınacaksa, milletin onurunu savunmak her vatanseverin seçeneği olmaldır. Türkiye gerekirse kendi yağında kavrulacak, kimseye el açmayacaktır. Biz kara değil, ara bakarız, biz Türkiye'yiz" dedi.







Bahçeli, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'tan da üç beklentisini açıkladı. MHP lideri, "Bizim yeni başkandan arzumuz FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek vermesi Pensilvanya'daki haini iade etmesidir. Ortadoğu'da terör örgütleriyle kurulan sakat ilişkilerden vazgeçmesidir. Üçüncü olarak da ABD-Türkiye ilişkilerinin yeni baştan güçlendirilemesine katkı sunmaktır" diye konuştu.







kaynak:habertürk