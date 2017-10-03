Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Gıda komitesinde aldığımız yapısal tedbirler hayata geçiyor. Amacımız yaş meyve sebzede fire oranını düşürmek, fiyat oynaklığını azaltmak" dedi.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak. Mallar uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Birbirlerine zarar verebilecek mallar aynı araçta taşınmayacak. Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında soğuk zincirin korunması esas olacak.

Mallar, soğuk hava depolarında, malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacak.

"SEKTÖR DÜZENLEMEYE HAZIR"

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sebze ve meyvelere ambalaj zorunluluğu getiren düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

Fireden kaynaklı 15-20 milyar liralık zararın önlenebileceğini söyleyen Sarıbekir "Firmalardan talep geldikçe, ambalaj sektörü olarak ülkemizin meyve ve sebze sektöründeki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapıya sahibiz. Ambalaj sektörü buna hazır" dedi.

Kaynak: haberinburada